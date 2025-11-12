Cordoglio in Liguria per la scomparsa di Franco Orsi: “Una grande perdita per la comunità e per la politica”

Il mondo politico ligure si stringe nel ricordo di Franco Orsi, figura di spicco della vita istituzionale regionale e nazionale, scomparso recentemente. A esprimere profondo cordoglio sono il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Liguria Carlo Bagnasco, l’assessore regionale Marco Scajola e i consiglieri regionali Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza, che hanno condiviso un messaggio di commiato sentito e partecipato.

«La scomparsa di Franco Orsi rappresenta una grande perdita per la comunità ligure e per il mondo politico regionale e nazionale. È stato un amministratore serio e appassionato, che ha sempre messo al centro del proprio impegno il servizio verso i cittadini e lo sviluppo del territorio», dichiarano.

«Con il suo esempio di equilibrio, competenza e dedizione, Franco Orsi ha lasciato un segno profondo nella storia della Liguria e in chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui. A nome di tutto il gruppo di Forza Italia in Regione, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che ne piangono la scomparsa.»

Franco Orsi ha ricoperto ruoli di grande responsabilità e prestigio: Senatore della Repubblica, Vicepresidente della Regione Liguria e Sindaco di Albisola Superiore, lasciando un’eredità politica e umana che continua a essere riconosciuta e apprezzata. Il suo impegno per il territorio e la sua capacità di dialogo hanno segnato profondamente la vita pubblica ligure.