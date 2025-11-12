Daiana Campaini torna a Vallebona per presentare il suo nuovo libro: "Voci dalla soglia" (Foto)

Nel 2023 l’operatrice energetica, come piace definirsi, aveva, infatti, presentato il primo libro "Tu sei meraviglia!", questa volta, invece, illustrerà un racconto, appassionante e intenso, di tutta una vita per prendere consapevolezza e dare senso agli avvenimenti ed incontri che ognuno di noi vive. Il suo secondo libro vuole essere un’apertura sul mondo invisibile dello spirito, nel quale svela l’intimo, segreto intreccio fra il mondo invisibile e quello visibile L’obiettivo è, infatti, quello di condividere le informazioni che scendono dal cielo e accompagnare quante più persone possibili alla riscoperta dei propri personali talenti in modo che ciascuno possa vivere una vita di pienezza e di consapevole risveglio.

"L’amministrazione comunale è felice di dare voce a chi come Daiana Campaini mette a disposizione il proprio talento per aiutare ciascuno di noi a vivere una vita in pienezza e di consapevole 'risveglio'" - fa sapere l'Amministrazione comunale di Vallebona - "Si ringrazia Sonia Guerra per l’organizzazione dell’evento". Daiana Campaini ha iniziato il suo percorso olistico a Firenze nel 2008 e da allora accompagna le persone a riconnettersi col proprio nucleo divino. A tal fine utilizza vari strumenti: dai trattamenti energetici, ai fiori di Bach, alle sedute di Channeling. Conduce, inoltre, percorsi di evoluzione spirituale e conferenze; organizza seminari residenziali e incontri evolutivi collettivi di vario genere. Col tempo ha acquisito nuove conoscenze, le è stata donata la capacità di muovere le energie, di vedere e interagire sempre più col mondo invisibile, tanto da ricevere messaggi dal Cielo. Usa gli strumenti che si evolvono in lei con l’unico obiettivo di riconnettere il Cielo e la Terra dentro ciascuno di noi.