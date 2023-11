Vallebona, Daiana Campaini presenta "Tu sei meraviglia!" (Foto)

Daiana Campaini presenterà a Vallebona il suo libro "Tu sei meraviglia!", uscito in libreria nel settembre del 2023. L'incontro si terrà sabato prossimo, il 18 novembre, alle 17 presso la "Salabande".

"Questo libro, narrando il reale percorso evolutivo di tre ragazze, offre spunti per una rilettura di noi stessi. Le protagoniste del libro sono Claire, Monica e Giulia. Nel testo vengono prese in esame le loro vite" - fa sapere il comune di Vallebona - "Il loro percorso, raccontato dalla sapiente penna di D. Campaini, non esclude momenti complessi, punti d’ombra, e perfino difficoltà fisiche. Il loro sarà un viaggio alla ricerca di se stesse, in un mondo in cui il passato si ricollega in maniera significativa al presente, in un testo che si fa portavoce del cambiamento".

"Il lettore, grazie alla loro storia, potrà compiere un viaggio all’interno di sé, abbracciando, pagina dopo pagina, le proprie differenze, abbandonando il giudizio, vivendo nell’accettazione e nel moto costante del cambiamento. Nelle ultime pagine è presente un glossario informativo che ricapitola una serie di termini tecnici, per permettere una comprensione fluida del testo" - sottolinea -"L’Amministrazione di Vallebona, da sempre sensibile ed attenta alle tematiche del buon vivere e della cura verso se stessi, vi aspetta numerosi con l’autrice Daiana Campaini".