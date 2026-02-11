Sanremo, svelati i protagonisti del Suzuki Stage: da Gaia ai Pooh, oggi nuove prove all’Ariston: sul palco anche Morgan, pronto al duetto con Chiello (Foto e Video)

Durante la puntata dell’11 febbraio de La Pennicanza su Radio2, Carlo Conti ha annunciato i protagonisti del Suzuki Stage di Sanremo, il grande palco allestito in Piazza Colombo, che anche nel 2026 porterà la musica del Festival fuori dal Teatro Ariston. «Ci saranno per quattro serate i grandi protagonisti di Sanremo dello scorso anno, cioè Gaia, Bresh, i The Kolors e Francesco Gabbani. E per festeggiare i 60 anni di attività ci saranno i Pooh», ha dichiarato Conti. L’ordine citato corrisponde a quello di esibizione, da martedì 24 a sabato 28 febbraio, con collegamenti in diretta con l’Ariston.

Profondamente legata al Festival da un rapporto continuativo e proficuo, Suzuki rinnova anche nel 2026 il proprio supporto alla musica italiana, trasformando ancora una volta Piazza Colombo in un punto di riferimento per il pubblico e gli appassionati. I riflettori del Suzuki Stage si accenderanno ufficialmente sabato 21 febbraio alle 18 con l’Opening: protagonisti i giovani artisti di Area Sanremo, preceduti da un’esibizione degli Urban Theory. A guidare il palco per tutta la settimana sarà Daniele Battaglia, che accompagnerà il pubblico con il suo stile, trasformando ogni serata in un momento di spettacolo, musica e partecipazione condivisa.

Continuano intanto senza sosta le giornate di prove al Teatro Ariston, cuore pulsante della preparazione del Festival di Sanremo 2026. Anche oggi gli artisti si sono alternati sul palco per definire arrangiamenti, coordinare orchestra e affinare le performance in gara e le esibizioni di cover. A dare il via alle sessioni mattutine è stato Sayf, impegnato con il brano in gara e con la cover prevista dal regolamento. Subito dopo è stata la volta di Angelica Bove e Eddie Brock, che hanno lavorato con l’orchestra per definire i dettagli delle loro esibizioni.

Nel pomeriggio spazio alle prove di Dargen D’Amico, con sessioni dedicate sia al pezzo in gara sia alla cover, coadiuvato dal direttore d’orchestra. Poco dopo è stato il turno di Chiello, anch’egli alle prese con entrambe le versioni da presentare sul palco sanremese. La sorpresa della giornata è però arrivata con l’apparizione di Morgan nelle prove insieme a Chiello. Il cantante e polistrumentista sarà al centro di uno dei momenti più attesi della settimana: quello dedicato alla serata dei duetti. La presenza di Morgan aggiunge una nota di curiosità e attesa, visto il suo profilo artistico e la sua storia nel panorama musicale.

A chiudere la giornata di prove è Samurai Jay, che svolgerà la sua sessione tra brano in gara e cover, completando così un’altra tappa fondamentale del lavoro tecnico e artistico in vista delle serate televisive. Ogni giorno al Teatro Ariston si costruisce così pezzo dopo pezzo lo spettacolo del Festival: tra prove orchestrali, coordinamenti audio-luci e perfezionamenti vocali, gli artisti entrano sempre più nel clima di gara. Con la presenza di nomi come Morgan accanto ai protagonisti emergenti, cresce l’attesa per una delle serate più caratterizzanti dell’edizione 2026.

(Foto Erika Bonazinga)