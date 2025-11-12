Cinema a Bordighera: ecco la programmazione dal 14 al 20 novembre tra prime visioni, thriller e film d’autore

A Bordighera, il grande schermo torna protagonista con una ricca programmazione che abbraccia il weekend e la settimana successiva. Le due principali sale cittadine, Olimpia Liberty e Multisala Zeni, offrono un ventaglio di proposte che spaziano dal dramma alla suspense, passando per il cinema d’autore.

Alla Sala Olimpia Liberty (Tel. 0184 – 261955), da venerdì 14 a domenica 16 novembre sarà proiettato “Il Maestro” con tre spettacoli giornalieri alle ore 16.30, 18.45 e 21.00. La sala resterà chiusa lunedì 17 novembre, per poi riaprire martedì 18 e mercoledì 19 con lo stesso film in programmazione, proposto nei due orari pomeridiani delle 16.30 e 18.45. Giovedì 20 novembre spazio alla Rassegna Films d’Essai con la pellicola “Una Figlia”, in doppia proiezione alle ore 18.00 e 21.00.

Al Multisala Zeni, nella Sala 1 (Tel. 0184 – 633601), da venerdì 14 a domenica 16 novembre sarà in cartellone il film “Dracula – L’amore perduto”, in programmazione alle ore 21.00. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16, si aggiunge il titolo “Cinque Secondi”, con spettacoli alle ore 16.00 e 18.30. La sala resterà chiusa da lunedì 17 a mercoledì 19 novembre.

Nella Sala 2 del Multisala Zeni, da venerdì 14 a domenica 16 novembre sarà proiettato “L’Illusione Perfetta – Now You See Me”. Venerdì lo spettacolo è previsto alle ore 21.00, mentre sabato e domenica si potrà assistere al film nei tre orari delle 16.00, 18.30 e 21.00. Anche questa sala sarà chiusa da lunedì 17 a mercoledì 19 novembre.

Una settimana di cinema che promette emozioni, misteri e riflessioni, con titoli capaci di coinvolgere il pubblico di tutte le età.