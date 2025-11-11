Sanremo dalla parte degli animali: domenica prossima la mobilitazione in piazza Colombo

Sanremo si prepara ad alzare la voce contro il maltrattamento degli animali. Domenica 16 novembre, alle 15.30, piazza Colombo ospiterà una manifestazione pubblica che punta a richiamare l’attenzione della città e delle istituzioni su un fenomeno che continua purtroppo a essere presente anche nel Ponente ligure.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo “Sanremo e Provincia per gli Animali” e vuole essere un momento di mobilitazione collettiva, ma anche di informazione e di sensibilizzazione. L’appello è rivolto a tutti: cittadini, famiglie, volontari, associazioni e realtà che quotidianamente si impegnano per la tutela dei quattro zampe.

Nel corso del pomeriggio interverranno attivisti e rappresentanti del mondo animalista. Tra gli ospiti attesi ci sarà anche Paolo De Sanctis, volto noto a livello nazionale per le sue battaglie contro gli abusi sugli animali e per il rispetto dei loro diritti. Saranno inoltre presenti consiglieri comunali ed esponenti dell’Enpa, impegnata da anni sul territorio nella cura, nel recupero e nell’adozione di cani e gatti in difficoltà.

Gli organizzatori sottolineano come il maltrattamento non sia soltanto ciò che emerge dalle cronache più eclatanti, ma riguardi anche situazioni quotidiane spesso invisibili: animali tenuti in condizioni non idonee, abbandoni improvvisi lungo le strade o nelle campagne, cucciolate non controllate, scarsa attenzione al benessere e alle necessità etologiche. Un insieme di criticità che si amplifica nei mesi estivi o nelle festività, quando aumentano spostamenti e disattenzioni.

“Chi ama gli animali ha il dovere di difenderli” spiegano i promotori dell’evento. “Siamo convinti che Sanremo possa e debba essere una città anche per loro. Chiediamo più controlli, più prevenzione e più cultura del rispetto. Ma soprattutto chiediamo che il tema torni al centro dell’agenda pubblica”.

La manifestazione affronterà diversi argomenti: dal contrasto agli abbandoni alla promozione delle adozioni consapevoli, dalla necessità delle sterilizzazioni alle segnalazioni di situazioni critiche nei quartieri e nelle frazioni. Sarà anche l’occasione per ascoltare testimonianze e condividere buone pratiche, offrendo informazioni utili a chi vuole diventare parte attiva del cambiamento.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa: “Portare la propria presenza, la propria voce e il proprio sostegno è il modo più semplice per dimostrare che questa comunità non accetta crudeltà e indifferenza. Gli animali non possono parlare, ma noi sì”.