Sanremo, un bar gestito da ragazzi disabili: il Tavolo della Disabilità studia il progetto per l’inclusione

Un bar gestito da un gruppo di ragazzi disabili: è questa una delle idee più significative emerse nel corso dei lavori del Tavolo della Disabilità di Sanremo, insediatosi per la prima volta a inizio ottobre. Il tavolo, voluto dalla giunta comunale e coordinato dal vicesindaco Fulvio Fellegara insieme alla dirigente del settore Ambito Sociale Simona Donati, ha come obiettivo principale quello di promuovere progetti concreti per l’abbattimento delle barriere sociali e la valorizzazione delle persone con disabilità.

“L’intento – aveva spiegato tempo fa Fellegara – è quello di dare vita a una vera e propria ‘corsa all’inclusione’, coinvolgendo l’intera città”. E l’idea del bar inclusivo rappresenta un primo, importante passo in questa direzione: un luogo dove l’integrazione si traduce in opportunità lavorative, autonomia e socialità. Al momento il progetto è in fase di studio. Il primo passo sarà l’individuazione di una struttura idonea ad accogliere l’iniziativa, con diverse possibili sedi già sotto osservazione. Una nuova riunione del tavolo è prevista a breve, occasione in cui si entrerà nel merito dell’organizzazione e delle necessità logistiche.

Secondo alcune indiscrezioni, alcune realtà locali sarebbero già in pole position per ospitare l’attività, ma al momento non vi sono conferme ufficiali. L’amministrazione preferisce infatti procedere con cautela, puntando a costruire un progetto solido, partecipato e sostenibile. Se tutto andrà secondo i piani, Sanremo potrebbe presto vedere nascere un bar simbolo di inclusione, capace di unire socialità e integrazione, e di offrire nuove possibilità ai ragazzi con disabilità, rendendoli protagonisti attivi della vita cittadina.