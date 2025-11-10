Vallecrosia, l'interpellanza della minoranza sul contenzioso Civ sbarca in consiglio comunale

Discussa in consiglio comunale a Vallecrosia l'interpellanza in merito alla pratica del contenzioso Civ al centro con la Regione Liguria ed eventuali evoluzioni amministrative presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune.

"Regione Liguria ha emesso un bando con scadenza nel mese di ottobre" - illustra il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Patrizia Biancheri - "Al Civ dobbiamo fare i complimenti per la manifestazione di Halloween perché i commercianti sono stati coinvolti. Sappiamo della revoca fatta dal Civ, che è stato fatto un ricorso da parte del Civ e, perciò, volevamo sapere informazioni a riguardo. Come abbiamo già espresso per il danno economico all'ente, il Civ non ha potuto partecipare al bando perché non può essere data la partecipazione al bando quando ci sono dei conteziosi verso l'ente e cioè Regione Liguria".

"Cosa c'entriamo noi con il Civ? C'entra con la nostra Amministrazione, no! Con la vostra non lo so. Non c'è motivo per cui rispondere. Noi siamo l'ente Comune" - replica il sindaco Fabio Perri - "I commercianti quali somme hanno preso? Vi siete confusi, erano perse. Il comune non ha donato somme al Civ. Non ha titolo a richiedere una rendicontazione. Sarebbe un atto gravissimo. Il Comune non è aggiornato né avrebbe alcun titolo per essere aggiornato. Posto che da una lettura testuale dell'interpellanza non è dato comprendere a quale bando ci si riferisce, il comune non può sapere se un soggetto privato abbia o meno i requisiti per partecipare a un bando. Il Comune non c'entra nulla con quello che il Civ fa".

"Il Civ ha una convenzione con il Comune" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri - "C'è una collaborazione, perciò, quando esce un bando il comune lo sa. Aldilà di tutto ribadisco che c'è una convenzione e, quindi, il Comune un rapporto c'è l'ha".

"Il Civ lo vedeva come un braccio armato peccato che lo avete fatto disarmare. La convenzione non è nient'altro che un copia e incolla di un documento che la vostra amministrazione aveva fatto per una questione di rilancio turistico, economico e commerciale" - ribadisce il sindaco Fabio Perri - "Finché ci siamo noi ad amministrare supermercati non ne verrà neanche più uno perché noi crediamo al piccolo commercio e sosteniamo il Civ, che ringraziamo per aver creato un evento che ha creato un indotto mai visto in città. Il nostro sostegno è solo legato alla condivisione dei percorsi che possono rilanciare la città dal profilo turistico ed economico. Hanno un contenzioso? Solo il presidente del Civ potrà rispondervi. Avete sbagliato l'interpellanza a, comunque, non andava fatta perché il Civ è un ente privato, paragonato a un'azienda. Il Comune può concedere un patrocinio alle manifestazione che può proporre".