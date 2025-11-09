Sanremo, il consigliere Damiano risponde al sindaco: "Valutare un doppio progetto"

"Sig. Sindaco, ci tengo a ricordarle, essendo noi due di classe, che il Festival è nato al Casinò e quando venne portato all'Ariston per avere una struttura più "adeguata" e anche allora si sollevarono i soliti mugugni tipici locali". A dirlo è il consigliere dell'opposizione di Sanremo Marco Damiano, che ha recentemente riproposto l'idea della realizzazione di un Palafestival da usare come sede per il Festival della canzone italiana. Un'idea che non convince pienamente il sindaco Alessandro Mager, che ai microfoni di Sanremonews ha ribadito la sua opinione, ovvero che "il Festival portato via dall'Ariston perderebbe fascino".

"Pienamente d'accordo sull'ovvietà di coinvolgere la Rai dalla quale non si può e non si deve prescindere - prosegue Damiano - La mia idea, lanciata convintamente, è quella di unire tale progetto alla ristrutturazione del Porto vecchio, sfruttando l'occasione odierna che ci si presenta con i lavori, ma sono aperto a un dibattito costruttivo e propedeutico. Luoghi e progetti sono sicuramente conseguenziali alla volontà, sperando in un tavolo "largo" di lavoro".