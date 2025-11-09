Vallecrosia, il sindaco Perri: "Al via importanti lavori di asfaltatura per restituire sicurezza, ordine e decoro alla città"

Lavori di asfaltatura a Vallecrosia. Un intervento atteso da molti anni dai cittadini e necessario per garantire maggiore sicurezza, ordine e decoro urbano inizierà da domani, lunedì 10 novembre, su diverse strade cittadine.
Come più volte ribadito dal sindaco Fabio Perri, l’impegno dell’Amministrazione comunale "è rivolto esclusivamente al bene della città e dei suoi cittadini". L’avvio di questi lavori rappresenta, dunque, un ulteriore passo concreto in questa direzione, frutto di una programmazione condivisa tra il sindaco Fabio Perri e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada, che ha curato con costanza ogni fase tecnica e organizzativa. "Lo avevamo promesso e oggi lo realizziamo" – dichiara il sindaco Fabio Perri annunciando con soddisfazione l’avvio dei lavori di asfaltatura - "Era ormai indispensabile intervenire: in molte zone della città il manto stradale mostrava segni evidenti di usura, con disagi e rischi per la sicurezza, oltre a un generale decadimento dell’immagine urbana. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e questa operazione va esattamente in quella direzione".
L’intervento sarà significativo e interesserà diverse vie del territorio comunale. "I lavori riguarderanno via Romana, via San Rocco, via Colombo, una parte di via Don Bosco e via Orazio Raimondo. Abbiamo scelto di partire da queste strade perché sono arterie fondamentali e molto trafficate" - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada, che ha seguito in prima persona l’intero iter operativo - "L’intervento è stato studiato nei dettagli, con una pianificazione che tiene insieme qualità, sicurezza e riduzione dei disagi. È un risultato che nasce da un lavoro di squadra, che ringrazio, e che dimostra l’attenzione quotidiana che dedichiamo alla manutenzione della città".
I lavori inizieranno già da domani con le opere edili preliminari e la sistemazione delle aree interessate, successivamente si procederà con le asfaltature. Su precisa volontà del sindaco Perri e dell’assessore Quesada, le operazioni verranno effettuate nelle ore notturne, così da evitare traffico, congestioni e chiusure prolungate durante la giornata. "Si tratta di un investimento di circa 150.000 euro" – sottolinea il sindaco Fabio Perri, che detiene anche la delega al Bilancio – "Impiegare risorse su questo intervento non è solo una scelta tecnica ma un atto di volontà politica e amministrativa. Era necessario intervenire e non ho avuto alcun dubbio nel destinare queste somme perché la città meritava risposte concrete e immediate".
L’Amministrazione rinnova il proprio impegno nel proseguire con altri interventi di manutenzione e riqualificazione urbana, consapevole che decoro, sicurezza e funzionalità delle infrastrutture rappresentano uno dei principali indicatori della qualità di governo e dell’attenzione verso i cittadini. "Questo è solo un primo passo" – fa sapere l’assessore Cristian Quesada – "Stiamo già lavorando alla programmazione dei prossimi interventi, che interesseranno altre aree del territorio comunale. La manutenzione costante della rete viaria è una priorità, perché è da questi interventi che passa la sicurezza e la vivibilità della nostra città".
"Continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e trasparenza per una città più sicura, curata e moderna" – conclude il sindaco Fabio Perri – "Le promesse si mantengono con i fatti e l’avvio di questi lavori ne è la conferma".