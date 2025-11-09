Vallecrosia, il sindaco Perri: "Al via importanti lavori di asfaltatura per restituire sicurezza, ordine e decoro alla città"

Come più volte ribadito dal sindaco Fabio Perri, l’impegno dell’Amministrazione comunale "è rivolto esclusivamente al bene della città e dei suoi cittadini". L’avvio di questi lavori rappresenta, dunque, un ulteriore passo concreto in questa direzione, frutto di una programmazione condivisa tra il sindaco Fabio Perri e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada, che ha curato con costanza ogni fase tecnica e organizzativa. "Lo avevamo promesso e oggi lo realizziamo" – dichiara il sindaco Fabio Perri annunciando con soddisfazione l’avvio dei lavori di asfaltatura - "Era ormai indispensabile intervenire: in molte zone della città il manto stradale mostrava segni evidenti di usura, con disagi e rischi per la sicurezza, oltre a un generale decadimento dell’immagine urbana. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e questa operazione va esattamente in quella direzione".

L’intervento sarà significativo e interesserà diverse vie del territorio comunale. "I lavori riguarderanno via Romana, via San Rocco, via Colombo, una parte di via Don Bosco e via Orazio Raimondo. Abbiamo scelto di partire da queste strade perché sono arterie fondamentali e molto trafficate" - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada, che ha seguito in prima persona l’intero iter operativo - "L’intervento è stato studiato nei dettagli, con una pianificazione che tiene insieme qualità, sicurezza e riduzione dei disagi. È un risultato che nasce da un lavoro di squadra, che ringrazio, e che dimostra l’attenzione quotidiana che dedichiamo alla manutenzione della città".