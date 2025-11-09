Sanremo, addio ad Alma Crotti: dalla scuola De Amicis al cuore di generazioni di alunni

A seguito della scomparsa della maestra Alma Crotti, il corpo docente della scuola primaria di San Martino – IC Sanremo Levante ha voluto condividere un messaggio di affetto e gratitudine per una collega che ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica e nel cuore di generazioni di alunni.



"Quando, nei primi anni Sessanta, nacque la scuola elementare intitolata a De Amicis, nel popolare quartiere di S. Martino a Sanremo, tra gli alunni frequentanti c'era anche una bimba di nome Alma Crotti. Il Destino l'ha poi voluta lì, per tanti lustri, come insegnante. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla la ricorda, ora, per le sue indubbie qualità umane e professionali e, con un sorriso, per il suo grembiule blu con quelle due tasche da cui uscivano prontamente matita, gomma, temperino e penne. Innovativa e creativa, ha insegnato matematica, e non solo, a tanti bambini che con lei hanno scoperto quanto sia bello lavorare e studiare tutti insieme. Oggi Alma non c'è più e la comunità scolastica a cui apparteneva si stringe, commossa, alla famiglia.

Grazie Alma, tutte le tue colleghe ti salutano con immenso affetto. Sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi.

Il corpo docente della scuola primaria S.Martino - IC Sanremo Levante".