Liguria, un mare di boschi: la regione più verde d’Italia invita a scoprire l’entroterra tra sentieri, natura e turismo lento tutto l’anno

La Liguria è la regione più boscosa d’Italia: il 74,2% della sua superficie è coperta da boschi. Dai pini marittimi alle faggete, dai larici dell’entroterra ai profumi della macchia mediterranea, il verde domina un territorio che si specchia nel mare e che offre 976 percorsi e sentieri lungo i 5456 km di rete escursionistica regionale. Sono questi alcuni dei dati, estratti in anteprima dal Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria (RAFL), che ispirano il concept della nuova campagna di promozione “Liguria, un mare di boschi”, lanciata oggi dalla Regione per valorizzare l’entroterra e le esperienze outdoor.

“Liguria, un mare di boschi” (in continuità con le altre campagne promozionali) racconta una regione nella quale i boschi diventano il nuovo orizzonte del turismo lento. Un invito a scoprire la regione attraverso i suoi colori, i suoi profumi e il ritmo naturale delle stagioni: dai toni dorati dell’autunno ai verdi intensi della primavera, fino all’ombra fresca dei larici e al blu del mare che resta sempre sullo sfondo. Il video principale della campagna, visibile da oggi sui canali social e YouTube de Lamialiguria, restituisce l’emozione del camminare immersi nella natura, tra sentieri che attraversano abeti e castagni, vallate silenziose e viste mozzafiato sulla costa. A questo si affiancano ADV digitali mirate, dedicate a un pubblico interessato al turismo outdoor, al foliage e alle esperienze nella natura. “Un mare di boschi” si collega idealmente alla recente campagna “Un mare di silenzio”, dedicata all’Alta Via dei Monti Liguri, e conferma la volontà della Regione di costruire un racconto coerente dell’identità ligure: una destinazione dove l’autenticità dei borghi – costieri e dell’entroterra –, il patrimonio naturale e la sostenibilità si intrecciano in un’unica visione.

Una traccia iniziata nella seconda metà del 2025 e che proseguirà nel 2026, con investimenti mirati alla valorizzazione dei cammini, dei percorsi e dei servizi turistici diffusi. Perché la Liguria è sì una terra di mare, ma anche – e lo dicono i numeri – un mare di boschi.

“Le foreste liguri rappresentano una risorsa straordinaria, non solo per il valore ambientale e paesaggistico, ma anche per le funzioni economiche e sociali che svolgono – commenta Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura - Il 74% di territorio boschivo testimonia una vocazione naturale che dobbiamo saper valorizzare con una visione capace di coniugare sviluppo e tutela del paesaggio. Solo nell’ultimo anno abbiamo dedicato 14,5 milioni di euro alla promozione e valorizzazione del territorio: dalla rete escursionistica allo sviluppo delle aree montane, fino ai progetti di cooperazione europea e al rafforzamento del sistema regionale dei parchi, senza dimenticare la promozione dei nostri prodotti agroalimentari di eccellenza. La campagna ‘Liguria, un mare di boschi’ racconta proprio questo: una regione che sa riconoscere nel proprio patrimonio naturale un elemento identitario, una ricchezza da vivere, promuovere e proteggere.”

“Questa campagna - aggiunge Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo e al Marketing Territoriale - è un ulteriore prodotto di promozione che fa parte delle nostre politiche di diversificazione dell’offerta turistica che consiste nel valorizzare i borghi, le aree interne e i cammini in un'ottica di sviluppo del cosiddetto turismo lento. E' stato prodotto un bellissimo spot con paesaggi magnifici che sono certo invoglieranno ancor di più i turisti a venire in Liguria perché la nostra è la regione italiana in cui le attività outdoor si possono fare 365 giorni all'anno”.