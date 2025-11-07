Sanremo, infiltrazioni alla scuola di Valle Armea: palestra chiusa e lavori di messa in sicurezza

Questa mattina, a causa delle forti piogge, si è verificata un’infiltrazione nei corridoi della scuola di Valle Armea e nelle zone delle palestre. Sul posto, si sono recati immediatamente i tecnici del settore Lavori Pubblici e il direttore dei lavori. Questo pomeriggio, precauzionalmente, solo la palestra in cui si allena il basket rimarrà chiusa.

Il sindaco Alessandro Mager, nell’esprimere rammarico per i disagi subìti, si assume l’impegno di rivalutare complessivamente la pratica relativa agli interventi in corso d’opera valutando la sussistenza di eventuali responsabilità, che verranno perseguite. Tale problematica, tuttavia, dovrebbe essere superata definitivamente con l’intervento di posa in opera delle lamiere di copertura sul tetto della struttura del Mercato dei Fiori, già programmato e comunicato nella giornata di ieri.

Tale operazione, che richiederà l’utilizzo di un mezzo d’opera speciale posizionato in via Frantoi Canai, prenderà il via giovedì prossimo, rendendo necessaria, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori della scuola Ruffini Aicardi e degli impianti sportivi, la temporea chiusura delle attività scolastiche e sportive all’interno della struttura dalle ore 15 di giovedì 13 novembre alle ore 24 di domenica 16 novembre.