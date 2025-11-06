Trasporto pubblico in difficoltà: il Presidente del Consiglio comunale di Sanremo "Situazione diventata inaccettabile"

Crescono le segnalazioni di disagi da parte degli utenti del trasporto pubblico locale e la questione approda ufficialmente negli uffici comunali. Il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ha infatti inviato una nota indirizzata alla Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Cinzia Barillà, chiedendo chiarimenti sulle azioni intraprese nei confronti di Riviera Trasporti, anche tramite l’Amministrazione Provinciale di Imperia.
Nella lettera si sottolinea come “con sempre maggiore frequenza” le cronache locali riportino testimonianze di utenti impossibilitati a raggiungere puntualmente scuole, luoghi di lavoro o appuntamenti quotidiani, a causa di un servizio ritenuto non adeguato alle esigenze della comunità. Il Presidente si dice “inaccettabile” che anziani, studenti e lavoratori siano messi in condizione di non poter contare su un trasporto pubblico regolare, ricordando inoltre che il Comune di Sanremo versa annualmente a Riviera Trasporti le somme necessarie per garantire un servizio efficiente.
La richiesta ora è quella di un riscontro formale su eventuali interventi, correttivi o azioni intraprese per far fronte alla crescente situazione di disagio. In attesa della risposta da parte degli uffici competenti, il tema del trasporto pubblico torna così al centro del dibattito amministrativo cittadino.