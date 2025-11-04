OliOliva 2025: l’Organizzazione Assaggiatori Liguri torna a Imperia con degustazioni e cultura dell’olio

Anche quest’anno l’Organizzazione Assaggiatori Liguri (OAL) sarà presente alla manifestazione 'OliOliva 2025', in programma a Imperia dal 7 al 9 novembre. A disposizione del pubblico un team di professionisti per la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva, delle sue caratteristiche organolettiche e delle sue peculiarità identitarie.

“Presso il nostro stand – si spiega nella nota - i visitatori potranno incontrare gli esperti assaggiatori, approfondire la cultura dell’olio extravergine di oliva ligure e partecipare a momenti di degustazione guidata. L’iniziativa rappresenta, come sempre, un’importante occasione per promuovere la cultura dell’olio di qualità e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la passione per l’olio e per la Liguria!”. Lo stand di OAL sarà all’inizio di via Bonfante, angolo piazza Dante.