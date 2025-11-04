 / Attualità

Attualità | 04 novembre 2025, 15:43

Camporosso celebra il 4 novembre, Gibelli: "A noi spetta il compito di custodire la memoria e di farne un insegnamento" (Foto)

Rotonda dell’Amicizia si illumina con i colori del Tricolore per il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

Camporosso celebra il 4 novembre, il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

"Oggi rendiamo omaggio a tutti i caduti e ai dispersi della Prima e della Seconda guerra mondiale e a quanti hanno perso la vita in ogni conflitto. Ogni esistenza spezzata ci ricorda il prezzo della guerra e il valore inestimabile della pace" - dice il sindaco Davide Gibelli - "A noi spetta il compito di custodire la memoria e di farne un insegnamento. I conflitti che ancora insanguinano il mondo ci ricordano quanto sia urgente costruire la pace e ripudiare la violenza. Oggi più che mai, di fronte al crescente riarmo e al radicamento di un’economia fondata sulla produzione di armi, sentiamo il dovere morale e civile di ribadire che la sicurezza non nasce dall’accumulo di strumenti di distruzione, ma dal dialogo, dalla cooperazione e dalla giustizia sociale".

"Investire nella pace significa credere nell’educazione, nella solidarietà e nei diritti umani. Solo così potremo davvero onorare il sacrificio di chi ci ha preceduto" - sottolinea il primo cittadino - "Per celebrare questa giornata, la Rotonda dell’Amicizia si illumina con i colori del Tricolore, simbolo di unità, memoria e speranza. Oggi ricordiamo. Oggi impariamo. Oggi scegliamo la pace".

