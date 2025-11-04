Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia celebrano il 4 novembre (Foto e video)

Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera celebrano il 4 novembre, il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con sante messe, cortei e deposizioni di corone d'alloro ai monumenti ai caduti.

Nella città delle palme la giornata è iniziata a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, con la deposizione di fiori alla lapide dei Caduti e la benedizione in suffragio. Contemporaneamente, a Sasso, altra frazione di Bordighera, si è tenuta la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita da un omaggio al campo militare del cimitero e alla lapide dedicata ai Caduti nelle missioni di pace, situata presso l’Anfiteatro del Tennis. Al porto di Bordighera, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha organizzato l’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti del mare, in ricordo di coloro che hanno perso la vita in servizio sulle acque. In piazza De Amicis, sotto Palazzo Garnier, si sono poi radunate autorità civili, militari, associazioni combattentistiche e d'arma, studenti e cittadini. Sono stati deposti fiori alla Lapide dei Caduti Civili e al Cippo dei Partigiani mentre al Monumento ai Caduti in piazza Garibaldi si è svolta la cerimonia con gli interventi delle autorità locali e degli studenti delle scuole di Bordighera, protagonisti di un momento di riflessione collettiva. La mattinata si è conclusa con la santa messa in suffragio di tutti i caduti presso la chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione, a Terrasanta.

A Vallecrosia autorità civili, militari, associazioni combattentistiche e d'arma, associazioni cittadine, studenti e gli abitanti si sono radunati davanti alla chiesa parrocchiale di San Rocco, dove è stata celebrata la santa messa di suffragio. Si è svolto poi un corteo al Monumento ai Caduti presso i giardini di via San Rocco dove si è tenuta la deposizione della corona d’alloro. A seguire una corona d'allora è s tata posizionata al Monumento dei Marinai d’Italia sul lungomare, al Monumento degli Alpini, al Cippo dei Partigiani al cimitero e alla lapide dei caduti nel centro storico.

A Ventimiglia la giornata ha avuto inizio con la deposizione delle corone d’alloro presso la lapide degli Alpini a Trucco, il Cippo dei Marinai a Marina San Giuseppe, il Monumento Genieri in via Giovanni XXIII, il Monumento Avieri in via Lamboglia e il Monumento ai Caduti di Nassiriya al Rondò Spinelli. Al Monumento ai Caduti dei giardini Tommaso Reggio, invece, si è svolta la commemorazione pubblica, alla presenza dell’Amministrazione comunale, delle autorità civili, militari, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e dei cittadini, con la deposizione della corona d’alloro e gli onori ai caduti.

La città di confine, la città della famiglia e la città delle palme hanno celebrato una ricorrenza che unisce memoria storica e riconoscenza verso chi ha servito il Paese sacrificando la propria vita per la libertà, la pace e per riaffermare il senso profondo dell’identità nazionale.