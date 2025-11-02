 / Attualità

Corona ai cippi dei cimiteri frazionali, Ventimiglia commemora i defunti (Foto)

Il vicesindaco Agosta e le forze dell'ordine rendono omaggio ai militari caduti

In occasione della commemorazione dei fedeli defunti, il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, ha reso omaggio, insieme a rappresentanti delle forze dell'ordine, ai militari caduti, depositando una corona presso i cippi dei cimiteri frazionali.

Nel pomeriggio, invece, presso il cimitero di Roverino, è stata celebrata dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, una santa messa per tutti i defunti.

Ventimiglia ha, perciò, celebrato il giorno dei morti, una ricorrenza celebrata ogni anno il 2 novembre, il giorno successivo alla solennità di tutti i Santi.

Elisa Colli

