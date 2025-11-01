Zucche, streghe e stelle: uno speciale weekend tra magia, sapori e cultura nel Ponente ligure

Il fine settimana che segna il passaggio tra ottobre e novembre porta con sé un ritmo diverso: le grandi rassegne estive sono ormai archiviate, le sagre autunnali iniziano a diradarsi e l’aria si fa più quieta, quasi in attesa dell’inverno. Gli appuntamenti, un po’ ovunque, cominciano a scemare, ma non mancano occasioni interessanti per uscire di casa, vivere il territorio e lasciarsi sorprendere da eventi che sanno ancora raccontare qualcosa.

Tra le proposte più vivaci spiccano la Festa della Zucca di Vallecrosia, giunta alla sua 25ª edizione, e la seconda giornata di ‘Halloween Triora 2025’, con il suggestivo Ghost Tour notturno tra le vie del borgo delle streghe. Due appuntamenti molto diversi, ma entrambi capaci di evocare atmosfere intense e coinvolgenti. Accanto a questi, il Ponente ligure offre degustazioni di vini in location d’eccezione, laboratori creativi per bambini, presentazioni letterarie, esperienze immersive tra cocktail e travestimenti, osservazioni astronomiche sotto cieli limpidi e visite guidate in ville storiche. Un mosaico di proposte che, pur nella quiete di novembre, continua a raccontare la vitalità di un territorio ricco di iniziative e di storie da vivere.

Vallecrosia: la regina è la zucca



Nel cuore del centro storico di Vallecrosia, sabato 1° novembre, la zucca torna protagonista assoluta con la sua 25ª edizione della festa a lei dedicata. Un quarto di secolo di celebrazioni che hanno saputo unire tradizione agricola, creatività e spirito comunitario. Dalle 10.30 alle 17.00, il borgo si trasforma in un grande parco tematico all’aperto: gonfiabili, laboratori circensi, giochi da tavolo, una fattoria didattica e un mercatino ricco di artigianato e prodotti agroalimentari locali.

Alle 16.30, la premiazione dei lavori delle scuole chiuderà simbolicamente una giornata pensata per coinvolgere le famiglie e valorizzare il legame tra territorio e cultura contadina. Ma non finisce qui: alle 14.00, presso la Parrocchia di San Rocco, si accende la castagnata solidale, con caldarroste, vin brulè, frittelle di mele, musica e giochi. Un’occasione per riscoprire il gusto dell’autunno e sostenere iniziative benefiche.

Triora: la notte delle streghe continua



A oltre 700 metri d’altitudine, tra le pietre antiche del borgo delle streghe, Triora prosegue la sua celebrazione di Halloween con la seconda giornata di ‘Halloween Triora 2025’. Dopo l’intensa giornata del 31 ottobre, sabato 1 novembre il paese si risveglia ancora immerso in un’atmosfera sospesa tra storia e leggenda. Dalle 10.30 alle 17.30, il centro storico si anima con mercatini artigianali, spettacoli itineranti, performance di fuoco, laboratori esoterici e presentazioni letterarie. Tra i momenti più attesi, il live painting dell’artista Moony e il contest per le maschere più originali, che ogni anno attira decine di partecipanti da tutta Italia.

Ma è con il calare della sera che Triora svela il suo volto più misterioso. Alle 22.00, parte il ‘Ghost Tour – Speciale Halloween’, un viaggio notturno tra miti, leggende e storie di stregoneria, guidato dagli storyteller di Autunnonero. Con le lanterne in mano, i partecipanti attraverseranno vicoli e piazze, ascoltando racconti che affondano le radici nella memoria collettiva del borgo. Un’esperienza immersiva, intensa, che restituisce a Triora il suo ruolo di custode del mistero.

Sanremo: il fascino del vino a Villa Nobel



A Sanremo, il weekend si tinge di rosso rubino e oro ambrato con ‘deVinum – Note di Vino’, il primo evento di degustazione dedicato ai grandi vini italiani, in programma sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 17.00 alle 24.00 (sabato) e dalle 12.00 alle 24.00 (domenica) nella cornice elegante di Villa Nobel. L’iniziativa propone un viaggio sensoriale tra le macroregioni vitivinicole del Belpaese, accompagnato da musica dal vivo, masterclass, racconti di sommelier e un’atmosfera glamour che promette di conquistare appassionati e curiosi. Un’occasione per scoprire etichette d’eccellenza e lasciarsi guidare da chi il vino lo racconta con passione.

Imperia: arte, mistero e ville da scoprire



Nel capoluogo, l’arte incontra l’immaginazione con ‘Dreaming M.A.C.I.’, il laboratorio permanente per aspiranti artisti dai 7 anni in su, ospitato sabato 1 novembre nella Galleria del Castello in Piazza San Francesco. L’iniziativa, parte della mostra ‘Dreaming Imperia’, invita bambini e ragazzi a esplorare la propria creatività in un contesto stimolante e accessibile.

La sera, il borgo Parasio si trasforma in un palcoscenico fluorescente con ‘Oltre Lo Specchio – Parashalloween’: un percorso degustativo tra cocktail e vini, arricchito da un’esperienza immersiva fluo. Il dress code? Mostruosamente travestiti e scarpe comode. Un modo originale per vivere il centro storico in chiave notturna e sensoriale.

Sempre sabato, gli amanti del brivido narrativo potranno partecipare a ‘A Cena col Vampiro’, una cena con delitto ispirata ai personaggi di ‘Darkiss’ di Marco Vallarino, con testi e regia di Giorgia Brusco. L’evento, a cura di High Bridge Teatro, si svolge al Circolo Borgo d’Oneglia e promette colpi di scena e atmosfere gotiche.

Domenica 2 novembre, invece, si aprono le porte di Villa Grock, con orario continuato dalle 10.00 alle 17.00. Alle 11.00 e alle 15.00 sono previste visite accompagnate per scoprire i segreti della dimora del celebre clown svizzero. Un servizio navetta collega la villa a Piazza Dante, mentre all’interno sarà attiva una piccola caffetteria per una pausa tra storia e bellezza.

Tra stelle e cioccolata: la costa e l’entroterra si accendono



A Castel Vittorio, sabato 1 novembre, l’autunno si osserva con il naso all’insù. ‘A Cena con le Stelle’ è l’evento che unisce gusto e astronomia: una cena all’Agriturismo Il Rifugio, a oltre 1000 metri di quota, seguita da osservazioni guidate del cielo sul ‘Sentiero delle Stelle’. Un’esperienza che unisce convivialità e meraviglia, in un contesto naturale mozzafiato.

Sempre sabato, a Pontedassio, i più piccoli sono attesi alla Festa di Halloween organizzata dalla Croce Rossa Italiana: truccabimbi, laboratori di biscotti decorati, giochi e merenda per tutti. Un pomeriggio pensato per far vivere ai bambini la magia di Halloween in un ambiente sicuro e accogliente.

Domenica 2 novembre, infine, a San Bartolomeo al Mare si chiude il weekend con un altro appuntamento sotto le stelle: dalle 17.30, in Piazza Torre di Santa Maria, l’associazione Stellaria propone osservazioni guidate del cielo e della Luna, accompagnate da sorsi di cioccolata calda. Un modo dolce e suggestivo per salutare il fine settimana.

Cultura e parole: tra libri e racconti



A Santo Stefano al Mare, sabato 1 novembre alle 17.00, la rassegna ‘Autunno Culturale’ ospita la presentazione del libro Sciccorina di Remo Ferretti, nella sala dell’ex stazione ferroviaria. Un’occasione per incontrare l’autore e lasciarsi trasportare dalle sue parole, in un pomeriggio che unisce letteratura e memoria.





