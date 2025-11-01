Vallecrosia, raccolta differenziata: posticipata la partenza del nuovo servizio

Posticipata la partenza del nuovo servizio di raccolta differenziata a Vallecrosia. Il rinvio si è reso necessario a causa dei danni subiti dalle tre eco-isole, danneggiate da atti vandalici che hanno interessato alcune parti delle strutture e compromesso il corretto funzionamento dei sistemi interni.

"Abbiamo già definito con la ditta incaricata i tempi di ripristino – spiega il vice sindaco Cristian Quesada – pertanto il servizio non potrà partire il 3 novembre come inizialmente previsto. È nostra priorità garantire che le eco-isole siano completamente operative e sicure prima dell’avvio del servizio".

L’amministrazione comunale condanna con fermezza l’episodio vandalico, che "rappresenta un danno non solo materiale ma anche per l’intera comunità, impegnata nella transizione verso una gestione più sostenibile dei rifiuti. Le nuove date di avvio del servizio saranno comunicate nei prossimi giorni con largo anticipo, così da consentire ai cittadini di organizzarsi al meglio".