Vallecrosia, tre ecoisole informatizzate in fiamme: individuato il responsabile

E' stato individuato, dai carabinieri, il responsabile degli incendi divampati in tre ecoisole informatizzate a Vallecrosia.

Le fiamme avevano danneggiato i rilevatori per il riconoscimento delle tessere e dei codici Qr delle ecoisole, acquistate grazie a fondi Pnrr, presenti in via San Vincenzo, via Don Bosco e sul solettone nord.

Un atto vandalico che ha, così, ritardato la partenza del servizio della raccolta differenziata. "Saranno riparate entro la fine del mese" - fa sapere il vicesindaco Cristian Quesada - "Saranno attive non appena avremo definito chi deve pagare il danno, perciò, credo che il nuovo servizio ormai partirà nell'anno nuovo".