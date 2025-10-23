Vallecrosia, atto vandalico nella notte: tre ecoisole informatizzate in fiamme

Tre ecoisole informatizzate in fiamme. E' successo nella notte a Vallecrosia. Gli incendi, che sono stati tempestivamente spenti dai vigili del fuoco, hanno danneggiato le ecoisole, acquistate grazie a fondi Pnrr, presenti in via San Vincenzo, via Don Bosco e sul solettone nord.

Un sopralluogo, a cui ha partecipato anche il vicesindaco Cristian Quesada, è già stato effettuato questa mattina per verificare le condizioni delle ecoisole danneggiate. "Stiamo quantificando il danno" - fa sapere il vicesindaco Cristian Quesada - "Verranno riparate. I pezzi danneggiati, in particolare i rilevatori per il riconoscimento delle tessere e dei codici Qr, verranno sostituiti. Ovviamente ciò ritarderà, in maniera inevitabile, la partenza del servizio della raccolta differenziata che deve partire in maniera uniforme su tutta la città".

Un atto vandalico compiuto da ignoti. "Atto vergognoso ad alcuni giorni dalla partenza del nuovo servizio" - commenta Quesada - "Su due ecoisole la videosorveglianza non era ancora attiva, sarebbe stata allacciata tra oggi e domani ma su una era presente, quindi, mi auguro si risalga all'autore. Siamo già al lavoro per ripristinare le ecoisole per poter partire il prima possibile e dare finalmente un servizio di qualità alla città".