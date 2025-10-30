Grande successo ieri per l’evento “L’olivo e il dogma d’Oriente” al Floriseum di Sanremo

Si è svolto ieri, nella suggestiva cornice del Floriseum – Museo del Fiore a Sanremo e con grande partecipazione di pubblico l’incontro organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano dal titolo “L’olivo e il dogma d’Oriente. La lunga marcia dell’olivo, tra storia, miti e leggende”. A introdurre l’appuntamento è stato Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione, che ha presentato la relazione del botanico Claudio Littardi. L’esperto ha condotto il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la storia millenaria dell’ulivo, pianta simbolo di spiritualità, rinascita e pace, ma anche di forza e resistenza. Attraverso i contributi della paleobotanica e della genetica molecolare, Littardi ha illustrato la “via dell’olio” nel Mediterraneo, offrendo una prospettiva che intreccia scienza, mito e cultura.

La conferenza è stata seguita da un piacevole momento conviviale con la degustazione di olio di olive taggiasche e di un dolce tipico ligure, preparati da Gabriella Berardinelli con la collaborazione della dr.ssa Gabriella Imperlini, past president di FIDAPA Sanremo, e da Olimpia Delmotto. Molto apprezzato anche l’intermezzo poetico curato dai poeti dialettali Lionello Brea e Tommaso Lupi, che hanno emozionato il pubblico con versi dedicati all’olivo, “sussurri dell’anima” in omaggio alla bellezza e alla sacralità di questo albero millenario.

In chiusura, il presidente Guglielmi Manzoni ha annunciato il prossimo appuntamento culturale della Fondazione, in programma mercoledì 19 novembre alle ore 16.30, sempre al Floriseum, con una nuova conferenza di Claudio Littardi dedicata a “La palma da datteri, albero della vita”.