Sanremo, al via i lavori per il parcheggio multipiano in via San Francesco a servizio del Palasalute

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori propedeutici alla realizzazione di un parcheggio multipiano in via san Francesco a Sanremo, a servizio del Palasalute che aprirà la prossima primavera.
I lavori, finanziati e appaltati da ASL1 Imperiese nell’ambito dell’accordo di programma con il Comune di Sanremo, insisteranno principalmente nell’area antistante al Palasalute, dove la ditta incaricata realizzerà un parcheggio su due livelli, grazie al quale saranno ricavati 149 posti auto complessivi previsti.
A partire dal prossimo 6 novembre, nell’area debitamente segnalata, verrà quindi allestita l’area cantiere ed entrerà in vigore il divieto di sosta e di fermata.