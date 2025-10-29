Sanremo: luminarie, tetto di luci in via Matteotti e installazioni nelle frazioni. Sindoni “Città viva e luminosa”

E’ stato approvato questa mattina, su impulso dell’assessore al turismo e alle manifestazioni Alessandro Sindoni, il progetto tecnico illustrativo relativo al “Servizio globale per la fornitura, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie nel periodo invernale 2025/2026”, per un importo complessivo di circa 218 mila euro.

Il finanziamento, incrementato rispetto allo scorso anno, permetterà un ulteriore miglioramento tecnico-artistico del progetto delle luminarie natalizie, comprendendo aree e strade che in passato non erano incluse nel capitolato e perfezionando la qualità delle stesse. La fornitura e l’installazione delle luminarie natalizie si svilupperanno su due progetti integrati: uno relativo al centro e ai quartieri ed uno specifico sulle frazioni. Tra le principali novità, il ritorno del “tetto di luci” in via Matteotti, che darà vita ad uno sviluppo omogeneo delle luminarie nelle vie limitrofe. Ricco anche il panorama delle installazioni artistiche luminose, che saranno presenti nelle principali rotonde, in piazza Colombo e in piazza Borea d’Olmo, dove ci sarà anche l’albero di luci di 12 metri.

La cerimonia d’accensione delle luminarie prevista il 6 dicembre, curata dall’assessorato al turismo e alle manifestazioni, è inserita nell’ambito degli eventi per le festività di fine anno. “Nell’ambito delle feste natalizie, le luminarie ricoprono un ruolo importante e vogliamo offrire l’immagine di una città viva, accogliente e luminosa agli occhi di famiglie e bambini, di turisti e residenti, e dei nostri commercianti. Il tutto si inserisce in un programma ricco di eventi per le festività, che stiamo perfezionando e che prossimamente presenteremo e promuoveremo”, dichiara l’assessore Alessandro Sindoni.