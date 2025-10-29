Sanremo: la Giunta comunale stanzia 200 mila euro annui per valorizzare il merito dei dipendenti

La Giunta comunale do Sanremo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 comma 1 bis, Decreto Legge 25 del marzo 2025, ha approvato la delibera per incrementare il fondo destinato alla produttività dei dipendenti comunali prevedendo 200 mila euro annui a partire dal 2025. Un’iniziativa per valorizzare il merito dei dipendenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse e alle attività svolte

“Questo provvedimento – dichiara l’assessore al personale Giuseppe Sbezzo Malfei – è stato adottato per riconoscere le competenze e la professionalità dei dipendenti pubblici, investendo nella motivazione di chi traduce in azione gli obiettivi dell’ente, contribuendo al buon funzionamento della macchina pubblica e al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Abbiamo compiuto uno sforzo per reperire le risorse necessarie e raggiungere un obiettivo a cui l’Amministrazione comunale ha sempre tenuto molto”.

L’aumento sarà stabile e, pertanto, verrà confermato per tutti gli anni successivi. Le risorse complessivamente previste, pari a 600 mila euro nel triennio 2025-2027, saranno oggetto di contrattazione con la parte sindacale per quanto attiene alle modalità di utilizzo.