Sanremo, ok al progetto per il nuovo 'Centro per le Famiglie' in via Roma: riqualificazione degli spazi e servizi potenziati per il sociale

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dei locali di via Roma 136/138, destinati ad accogliere il nuovo Centro per le Famiglie, iniziativa realizzata nell’ambito del programma ministeriale 'Educare in Comune'. Il finanziamento, pari a 105.000 euro, rientra nel contributo complessivo di 350.000 euro assegnato al Comune di Sanremo a seguito dello scorrimento della graduatoria nazionale della misura dedicata al sostegno della famiglia come risorsa sociale.

Il progetto definitivo, redatto dall’ingegnere Riccardo Lanteri e verificato dagli uffici comunali, prevede:

- redistribuzione degli spazi interni con parziali demolizioni e nuovi divisori;

- adeguamento dei servizi igienici e abbattimento barriere architettoniche;

- riqualificazione energetica;

- installazione di nuovo impianto di climatizzazione e ventilazione meccanica controllata;

- adeguamento degli impianti elettrici e idraulici;

- posa di controsoffitti ispezionabili e rifacimento pavimentazioni.

“Si tratta di una stretta collaborazione con tutti gli istituti d'infanzia da 0 a 6 anni, sia pubblici sia privati, per un servizio essenziale previsto dal Ministero a supporto di tutte le famiglie - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - I finanziamenti necessari per la ristrutturazione e la gestione dei servizi sono stati infatti garantiti da fondi ministeriali”.

Il nuovo Centro per le Famiglie avrà come obiettivo il potenziamento dei servizi di supporto alla genitorialità e alle fragilità sociali, con attività educative, di ascolto e di prevenzione. La sede è stata individuata dal Settore Ambito Sociale nel fabbricato privato della famiglia Ostanel; il contratto di locazione è stato firmato lo scorso 28 maggio e avrà durata fino al 31 maggio 2031, al canone di 4.500 euro al mese. Sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, tra cui: Asl, con parere favorevole, Settore Territorio e Settore Sviluppo Economico del Comune, autorizzazione dei proprietari dell’immobile.

La delibera evidenzia che il progetto risponde alle priorità del Comune nella pianificazione sociale, sostenendo in maniera innovativa le famiglie del territorio e rafforzando i servizi di prossimità.