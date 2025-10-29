‘Area Sanremo’: assegnata l’edizione 2025, il sindaco: “Via libera al concorso con accesso diretto di due artisti al Festival”

Assegnata l’edizione 2025 di “Area Sanremo”: la Giunta comunale ha adottato la delibera che prevede l’affidamento alla Fondazione Orchestra Sinfonica dell’attività di allestimento, organizzazione e gestione della manifestazione per l’anno 2025 (Festival 2026).

“Con questo atto – dichiara il sindaco Alessandro Mager - si dà il via libera alla nuova edizione, che prevede l’accesso diretto al Festival 2026 di due artisti. Il concorso può quindi partire per accogliere i tanti giovani che ogni anno scelgono Sanremo come trampolino di lancio per la loro carriera musicale. La manifestazione rappresenta un momento importante non solo per la città ma per l’intero panorama musicale italiano: un’iniziativa che unisce la tradizione del Festival alla valorizzazione dei nuovi talenti. Desidero ringraziare la Fondazione Orchestra Sinfonica, gli uffici comunali e tutti i partner coinvolti per il lavoro svolto”

“Area Sanremo è molto più di un concorso musicale – aggiungono gli assessori Alessandro Sindoni (turismo) e Enza Dedali (con delega all’Orchestra Sinfonica) - perché si offre come un progetto che unisce arte, cultura e promozione del territorio. Ogni anno la nostra città accoglie giovani artisti, professionisti del settore e appassionati di musica, creando un flusso che arricchisce Sanremo dal punto di vista culturale e turistico e consolidando il legame indissolubile tra la nostra città e la musica italiana”.

Sarà possibile iscriversi dalle 18 di oggi (29 ottobre) e sino alle 18 del 29 novembre. Le audizioni inizieranno nelle prime settimane di dicembre ed i vincitori saranno designati entro il 13 dicembre, per consentire la 'consegna' di due cantanti alla Rai per la partecipazione al Festival. Info: www.areasanremo.it.