Sanremo: Premio Tenco 2025, record di presenze e un’edizione memorabile all’insegna della memoria

Si è conclusa con un successo straordinario l’edizione 2025 del Premio Tenco, la rassegna più prestigiosa dedicata alla Canzone d’Autore, che dal 1974 anima la città di Sanremo con musica, cultura e riflessione.

Da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre, il Teatro Ariston e numerosi spazi cittadini hanno ospitato concerti, incontri, masterclass e mostre, registrando il tutto esaurito e un’affluenza record di 4.700 presenze nelle tre serate principali.

Il tema scelto per quest’anno, “Con la Memoria”, ha guidato l’intera manifestazione, offrendo spunti di riflessione sulla storia del Novecento e sul ruolo della musica come strumento di narrazione e resistenza. A sottolinearlo, le parole del direttore artistico Sergio Secondiano Sacchi, che ha evidenziato l’importanza di recuperare le radici culturali e musicali in un’epoca in cui la memoria collettiva rischia di essere trascurata.

Tra gli eventi più significativi, la masterclass dedicata a Lucio Dalla ha coinvolto oltre 1.200 studenti delle province di Imperia, Savona e Genova, mentre il concerto inaugurale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha aperto la rassegna con emozione e qualità artistica. Il dibattito nazionale tra le rassegne musicali, moderato da Andrea Scanzi, ha consolidato il dialogo tra operatori del settore.

Sul palco dell’Ariston si sono alternati artisti di grande spessore come Simone Cristicchi, Omar Pedrini, Emma Nolde, Moni Ovadia, Ricky Portera, David Riondino e tanti altri, accompagnati da presentatori d’eccezione come Antonio Silva, Silvia Boschero, Lorenzo Luporini e Andrea Scanzi. La scenografia, firmata da Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli, ha reso omaggio a Luigi Tenco, Amilcare Rambaldi e Sergio Staino.

I Premi Tenco 2025 alla carriera sono stati assegnati a Baustelle, Goran Bregović, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca. Il Premio Tenco all’Operatore Culturale è andato a Tito Schipa Jr., mentre il Premio Yorum, in collaborazione con Amnesty International Italia, è stato conferito alla memoria del poeta palestinese Refaat Alareer e consegnato a Nabil Bey Salameh dei Radiodervish. Il Premio SIAE è stato assegnato a Mimmo Locasciulli per i cinquant’anni di iscrizione alla società.

Le Targhe Tenco 2025 hanno premiato Lucio Corsi, La Niña, Anna Castiglia, Ginevra Di Marco e Caroline Pagani, riconoscendo le migliori produzioni dell’anno nella canzone d’autore.

Grande attenzione è stata rivolta anche ai giovani, con la tessera “Amico del Tenco” riservata agli under 25 e una crescita esponenziale dei canali social del Club Tenco, che hanno superato le 980.000 visualizzazioni durante la settimana del Premio.

Il Premio Tenco 2025 si conferma non solo come celebrazione della musica d’autore, ma come spazio vivo di confronto, memoria e futuro, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di rinnovare ogni anno il suo messaggio culturale e sociale.