Attualità | 28 ottobre 2025, 14:28

Sanremo, completata l’asfaltatura in via Dante Alighieri e a Borgo Tinasso dopo i lavori per la fibra

Il Comune prosegue con gli interventi di ripristino: in programma via San Francesco, via Volta e via D’Annunzio

Si sono conclusi nelle ultime ore i lavori di asfaltatura in via Dante Alighieri a Sanremo, effettuati dal Comune ad integrazione del ripristino dopo la posa della fibra. La sede stradale, nei tratti interessati dagli interventi, si presenta quindi interamente asfaltata.

Intanto è stata ripristinata anche la porzione di strada a Borgo Tinasso dove, nei giorni scorsi, erano terminati i lavori relativi sempre alla fibra. I prossimi interventi in programma riguarderanno la sede oggetto di intervento in via San Francesco, via Volta e via D’Annunzio.

