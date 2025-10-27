Cultura e tradizione ebraica, serata conviviale dell'associazione Italia Israele Ventimiglia Sanremo International (Foto)

Cena conviviale dell’associazione Italia Israele Ventimiglia Sanremo International all’hotel Des Anglais nella città dei fiori.

I soci e i simpatizzanti si sono, infatti, riuniti ieri, domenica 26 ottobre, per una serata conviviale, pervasa da uno spirito di sincera amicizia, che ha rafforzato il legame tra i presenti. "Si è parlato di cultura e tradizione ebraica unendo i 'puntini' con le altre culture e religioni" - fa sapere l'associazione Italia Israele Ventimiglia Sanremo International - "Nel corso della serata sono stati, inoltre, presentati gli eventi organizzati nell’anno 2025. Siamo partiti dalla conferenza 'Medio Oriente il Tempo che verrà: l’arrivo di Trump cambierà lo scenario del Medio Oriente?' con i relatori Morabito, Capitini, Bellacicco e Camporini".

"Il 3 marzo è stata inaugurata ufficialmente la sede dell’associazione di Sanremo, presso l'hotel des Anglais" - ricorda l'associazione Italia Israele Ventimiglia Sanremo International - "Islam e Jahd: sono stati presentati i costumi e le consuetudini che regolano i rapporti tra queste due realtà. In occasione dei 105 anni della nascita di Israele si è svolta poi la Conferenza di Sanremo. L’evento, che ha contato un centinaio di persone e riscosso molto successo è stato organizzato in collaborazione con l'ECI, European Council of Israel e l'associazione Italia Israele di Savona. Il relatore, per l'occasione, è stato il dottor David Elber".

"A giugno Dario Peirone, professore associato di Economia delle Imprese e presidente del Centro Estero della della Regione Piemonte ha parlato de 'Il Medio Oriente, la nuova politica estera degli Stati Uniti, lo Stato di Israele" - ripercorre - "A luglio si è parlato di tradizione ebraica con lettura dei testi fondamentali per la tradizione giudaica. I relatori sono stati Alessio Rossi e Davide Frumento. Agosto ha visto l’incontro con Hadar Sharvit, sopravvissuta al massacro del 7 ottobre. L'evento, che è nato dalla collaborazione con la comunità ebraica di Monaco e l’associazione Italia Israele di Savona, si è tenuto presso la sinagoga Edmond Safra di Montecarlo".

"Ci sono stati anche eventi su Zoom come quello sul Ritorno a Sion, libro scritto da Claudia Debenedetti, David Elber, Niram Ferretti e Ugo Volli: La guerra di tutto il Medio Oriente con il relatore d’eccezione Dron Eydar, già ambasciatore di Israele in Italia. Nel corso della serata, la presidente, Maria Teresa Anfossi, ha ringraziato il direttivo per l’impegno profuso per la buona riuscita delle attività. Inoltre, sono stati presentati all’assemblea tre nuovi soci con l’augurio di un proficuo lavoro all’interno del sodalizio. Il momento conviviale si è concluso con un brindisi all’insegna di Leichi‘ Im …..alla vita !!!!".