1920-2025, 105 anni dalla Conferenza di Sanremo: un centinaio di persone al Grand Hotel des Anglais (Foto)

105 anni dalla Conferenza di Sanremo è stato il tema al centro dell'evento culturale proposto sabato scorso al Grand hotel des Anglais a Sanremo dalle associazioni Italia-Israele Ventimiglia/ Sanremo International e Italia-Israele di Savona unitamente all’European Coalition of Israel.

Un appuntamento di notevole importanza organizzato per ricordare i 105 anni dalla Conferenza di Sanremo, che si tenne al Castello Devachan tra il 9 e il 26 aprile 1920. In quella occasione, il Consiglio Supremo, rappresentato da britannici, francesi, italiani, belgi, greci e giapponesi, pose la Palestina sotto la responsabilità (mandato) del governo britannico. Venne così posta la prima pietra per la nascita dello stato di Israele.

Ha aperto i lavori il dottor Sandell, presidente dell’European Coaltion of Israel, che ha spiegato al folto pubblico le finalità del sodalizio: far conoscere alle nuove generazioni lo "Spirit of Sanremo" che ha permeato la Grande Storia fin dal lontano 1920. E' stato poi proiettato un video, dove, una sopravvissuta al massacro del 7 ottobre ha spiegato la dinamica dei fatti, ponendo l'accento sul trauma psicologico subito e su tutto ciò che ne consegue per la sua vita futura.

La conferenza, estremamente interessante e formativa, è stata tenuta dal dottor David Elber, che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo: "Il Mandato di Palestina. Le radici legali dello Stato di Israele". Il relatore, storico indipendente, si è laureato in Lettere Moderne all'Università statale di Milano, da tempo si occupa di antisemitismo, storia di Israele e del Medio Oriente. Per l'occasione erano presenti anche il senatore Gianni Berrino e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che sono intervenuti per un saluto istituzionale. Alla conclusione della conferenza si è svolta una cena conviviale.

L'evento, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, è il risultato della sinergia tra l'associazione Italia-Israele Ventimiglia-Sanremo International, l'associazione Italia-Israele di Savona e l’European Coaltion of Israel. "E' un movimento che mira a promuovere e migliorare le relazioni tra Europa e Israele essendo consapevole del ruolo dell’Europa nei confronti del popolo ebraico, non solo nei tempi passati ma anche in quelli attuali" - fanno sapere gli organizzatori.