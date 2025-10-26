Ventimiglia: apericena di Natale con la Fondazione Ernesto Chiappori, solidarietà e convivialità a Villa Eva Beach

Un appuntamento che unisce lo spirito natalizio al valore della solidarietà. Venerdì 12 dicembre, dalle 18 alle 21:30, la Fondazione Ernesto Chiappori organizza una Apericena di Natale presso il Ristorante Villa Eva Beach di Latte, in via Romana 43. L’iniziativa nasce come un momento di incontro, condivisione e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere i progetti sociali promossi dalla Fondazione. Durante la serata, i partecipanti potranno trascorrere alcune ore in un’atmosfera conviviale e festosa, conoscendo più da vicino le attività che l’ente porta avanti a favore degli ospiti e delle loro famiglie.

Il contributo di partecipazione è fissato in 65 euro a persona, e l’intero ricavato sarà destinato al finanziamento delle iniziative sociali della Fondazione. Le prenotazioni sono aperte fino al 5 dicembre 2025 e possono essere effettuate scrivendo all’indirizzo: eventi@fondazionechiappori.it. “Con questo appuntamento vogliamo unire lo spirito natalizio alla solidarietà concreta – sottolinea Antonio Federico, Presidente della Fondazione Ernesto Chiappori –. L’Apericena di Natale è un modo per ritrovarsi, condividere un momento sereno e, allo stesso tempo, contribuire ai nostri progetti sociali. Ogni partecipazione è un gesto che rafforza il legame con la comunità e ci permette di guardare al futuro con fiducia.”

L’evento rappresenta dunque un’occasione speciale per celebrare insieme il Natale, sostenendo al contempo un impegno quotidiano a favore delle persone più fragili.

Un’iniziativa che coniuga il piacere della convivialità con la forza della solidarietà, nel segno della Fondazione Ernesto Chiappori e della sua missione sociale.