Sanremo celebra l’olivo: mito, storia e scienza si incontrano al Floriseum con la Fondazione L’Uomo e il Pellicano

Dopo il successo del recente incontro milanese del Salotto Finanziario e Terzo Settore, dedicato alla pianificazione familiare per soggetti fragili e alla legge sul “Dopo di noi”, la Fondazione L’Uomo e il Pellicano torna a proporre un nuovo appuntamento culturale, questa volta nel cuore del Ponente ligure.

L’evento, dal titolo “L’olivo e il dogma d’Oriente. La lunga marcia dell’olivo, tra storia, miti e leggende”, si terrà martedì 29 ottobre alle ore 16.30 presso il Floriseum – Museo del Fiore di Sanremo, in corso Felice Cavallotti 113.

A introdurre e presentare l’incontro sarà Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione, mentre la conferenza sarà affidata al botanico Claudio Littardi, profondo conoscitore della flora mediterranea e appassionato divulgatore delle sue origini storiche e simboliche. “La storia dell’ulivo è profondamente legata a quella dell’umanità – afferma Guglielmi Manzoni – dove storia e mitologia si intrecciano fino a confondersi. Fin dai tempi più remoti, l’olivo è stato considerato un simbolo di spiritualità e sacralità, di rinascita e di pace, ma anche di resistenza e valore. Un luogo comune, accettato quasi come un dogma, ne attribuisce l’origine alle lontane terre d’Oriente. Ma sarà proprio così?”.

Durante l’incontro, Claudio Littardi condurrà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso i secoli, ripercorrendo la “via dell’olio” nel Mediterraneo grazie ai contributi della paleobotanica e della genetica molecolare. Una prospettiva che unisce scienza, mito e cultura, rivelando nuove chiavi di lettura sull’origine e la diffusione dell’olivo, pianta simbolo della civiltà mediterranea. La conferenza sarà arricchita da un momento conviviale con la degustazione di olio di olive taggiasche e di un dolce tipico ligure, e da un toccante intermezzo poetico: i poeti dialettali Lionello Brea e Tommaso Lupi leggeranno alcune loro composizioni dedicate all’olivo, “sussurri dell’anima” che celebrano la bellezza e la forza di questo albero millenario.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sanremo e si svolge in collaborazione con Rotary Club Sanremo, FIDAPA Sezione Sanremo, UNITRE Sanremo e Alfred Nobel International Association – Sanremo. Un appuntamento che unisce cultura, natura e tradizione, nel segno dell’olivo: simbolo di pace, di vita e di radici mediterranee.