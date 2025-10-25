Sanremo, manutenzione straordinaria del cimitero di Valle Armea: nuovi vialetti e aiuole per migliorare l’accesso alle tombe di famiglia

Il Comune di Sanremo ha approvato il progetto e disposto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero di Valle Armea, che prevedono la realizzazione di nuove aiuole e vialetti di accesso alle tombe di famiglia. L’intervento, affidato con determinazione dirigenziale n. 4789 del 23 ottobre 2025, rientra nel piano di miglioramento della sicurezza e del decoro dei cimiteri cittadini. I lavori, per un importo complessivo di 90.245,23 euro IVA compresa, saranno eseguiti dalla ditta Silvestri Srl, con sede a Sanremo in località Verezzo-Cava. Il progetto, redatto dal geometra Ivan Raimondo del Servizio Cimiteri e Manutenzione Opere Demanio Marittimo, prevede due lotti funzionali: il primo relativo al rifacimento dei camminamenti tra le tombe di famiglia e il secondo alla creazione di nuove aiuole e aree verdi.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e fruibilità per i visitatori e per il personale addetto, eliminando dislivelli e migliorando la percorribilità dei viali interni. L’importo trova copertura nel Bilancio di Previsione 2025/2027, con fondi dedicati alla manutenzione straordinaria dei cimiteri e agli investimenti derivanti dalla monetizzazione delle aree a standard urbanistici. Il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Danilo Burastero, ha firmato l’atto di affidamento diretto ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con la possibilità di avvio anticipato dei lavori per ragioni di urgenza legate alla sicurezza. Il progetto rientra tra gli interventi programmati dal Comune per il 2025, finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione dei cimiteri cittadini, migliorandone la funzionalità e il rispetto del decoro urbano.

Il progetto nasce dalla necessità di adempiere alle normative sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), eliminando situazioni di potenziale pericolo causate da smottamenti e avvallamenti del terreno. Questi dissesti, provocati dalle radici dei pini mediterranei, compromettono la stabilità della pavimentazione e rappresentano un rischio per i visitatori. L’intervento prevede la riqualificazione dell’area frontale ai campi A, B, C, D ed E del cimitero attraverso la creazione di una grande aiuola drenante larga 5,35 metri e con una superficie complessiva di oltre 880 metri quadrati. La pavimentazione in asfalto esistente verrà rimossa e sostituita con una superficie permeabile, composta da uno strato di tessuto non tessuto per prevenire la crescita di erbacce e da una finitura in ghiaia color pisello.

I nuovi camminamenti pedonali, realizzati in pietra da taglio posata a secco secondo la tecnica dell’opus incertum, garantiranno un accesso agevole e sicuro alle tombe di famiglia. Ogni vialetto sarà delimitato da un profilo di contenimento in acciaio Corten, per assicurare stabilità e una chiara definizione dei bordi. Oltre a migliorare la sicurezza, l’opera consentirà una gestione più efficiente delle acque meteoriche e donerà all’area un aspetto più ordinato, armonico e integrato con l’ambiente naturale del cimitero.