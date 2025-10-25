Sanremo celebra la Giornata Mondiale della Poliomielite con il Rotary: il Casinò si illumina per un mondo senza polio

In occasione della Giornata Mondiale della Poliomielite, il 24 ottobre, il Rotary Club Sanremo e il Rotary Club Sanremo Hanbury hanno unito le forze per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della vaccinazione e sull’impegno globale per l’eradicazione della polio. Grazie alla disponibilità del Casinò di Sanremo, il logo della campagna “End Polio Now” è stato proiettato sul grande schermo dell’edificio, simbolo di sostegno alla battaglia mondiale contro questa malattia paralizzante.

La Giornata, istituita dal Rotary International, si celebra ogni anno in concomitanza con il compleanno di Jonas Salk, il medico che sviluppò il primo vaccino contro la poliomielite, e rappresenta un momento di riflessione sui risultati raggiunti e sulla necessità di proseguire gli sforzi per arrivare a un mondo completamente libero dalla polio. All’iniziativa hanno partecipato i presidenti dei due club, Stefania Sandra per il Rotary Club Sanremo e Renato Veruggio per il Rotary Club Sanremo Hanbury, insieme al Rappresentante del Distretto Rotary 2032, Maurizio Foglino, a testimonianza della forte sinergia tra i club liguri e l’impegno condiviso nel sostenere la campagna globale di vaccinazione.

L’evento sanremese si inserisce nel più ampio programma mondiale del Rotary, che da oltre 35 anni è in prima linea nella lotta alla poliomielite, contribuendo a ridurre del 99,9% i casi a livello globale.