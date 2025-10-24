San Lorenzo al Mare: concerto dell’ensemble Fuori Tempo rinviato a data da destinarsi

Il concerto dell’ensemble Fuori Tempo, originariamente programmato per domenica 26 ottobre alle ore 17:30 presso l’Oratorio della Misericordia, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi. La decisione è stata presa a seguito della malattia che ha colpito due dei cinque cantanti del gruppo, rendendo impossibile la regolare esecuzione dell’evento.

L’ensemble Fuori Tempo è noto per la sua raffinata interpretazione di musica antica e madrigali, con un organico vocale composto da cinque voci, accompagnate da strumenti storici come l’arciliuto, l’arpa e il violoncello. Il concerto avrebbe offerto al pubblico un viaggio sonoro tra le armonie del Rinascimento e del primo Barocco, in un’atmosfera intima e suggestiva.

Il concerto non è annullato, ma sarà riprogrammato appena possibile, con la nuova data verrà annunciata attraverso i canali ufficiali e sarà comunicata tempestivamente al pubblico.