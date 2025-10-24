Bordighera lancia Monet 2026: al via il programma di eventi per celebrare il maestro dell’impressionismo

Si è riunito a Bordighera, presso Palazzo Garnier, il Tavolo del Turismo. Tra i punti all’ordine del giorno, il programma di eventi per Monet 2026, che è stato accolto con entusiasmo e piena condivisione.

L’importo di € 200.000, stanziato nella quinta variazione di bilancio, consentirà tra l’altro di creare un’installazione multimediale all’interno dell’ex Chiesa Anglicana, per un’esperienza immersiva nel mondo del maestro dell’impressionismo. Previste inoltre molte iniziative collaterali, che vedranno protagonisti anche strutture ricettive, ristoratori e attività commerciali.

“Un ringraziamento al Tavolo del Turismo e alla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra per l’importante contributo strategico e organizzativo” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito.