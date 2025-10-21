Sanremo, proseguono le manutenzioni straordinarie nei sette cimiteri comunali, investimento complessivo di 35.108 euro

Proseguono a Sanremo gli interventi di manutenzione straordinaria nei sette cimiteri comunali, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la sicurezza delle aree cimiteriali in vista della ricorrenza del 2 novembre.

Nei giorni scorsi si sono già conclusi i lavori nei cimiteri delle frazioni di Poggio e Bussana, oltre a quelli di realizzazione dei nuovi loculi al cimitero della Foce. Attualmente, le squadre sono impegnate nei siti di Coldirodi e Verezzo, mentre i prossimi interventi interesseranno il cimitero della valle Armea. A Coldirodi, inoltre, verranno installate quattro nuove panchine a disposizione dei visitatori.

Gli interventi comprendono la sostituzione dei marmi danneggiati, la riparazione di perdite d’acqua e il ripristino delle fontane non funzionanti, oltre a lavori di impermeabilizzazione delle coperture, rimozione di piante pericolanti, sistemazione dei muretti e pulizia delle griglie.

“Abbiamo disposto questi lavori in tutti i cimiteri cittadini, compresi quelli frazionali, per intervenire nelle parti danneggiate dal tempo e offrire un’immagine di decoro e pulizia, garantendo al contempo la sicurezza di chi si reca in visita ai propri defunti – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara –. Il piano proseguirà secondo il cronoprogramma stabilito, per concludersi entro il 2 novembre.”

Il programma di manutenzione prevede un investimento complessivo di 35.108 euro.