Sanremo, al Casinò un incontro dedicato alla salute della schiena: “MEDtalks – Mal di schiena lombare: chirurgia, mente e movimento”

Confartigianato Salute Imperia promuove una mattinata interamente dedicata alla prevenzione e al benessere con l’evento “MEDtalks – Mal di schiena lombare: chirurgia, mente e movimento”, in programma oggi, dalle 10 alle 13 presso la Sala Privata del Casinò di Sanremo. L’iniziativa, aperta al pubblico, ai medici di base e ai fisioterapisti, propone un approccio multidisciplinare al tema del mal di schiena lombare, affrontato da tre prospettive complementari – chirurgica, psicologica e riabilitativa – per favorire una visione integrata tra mente e corpo.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori saranno aperti dal prof. Franco Benech, neurochirurgo del Centro di Robotica e Chirurgia Spinale dell’Humanitas Cellini di Torino, che illustrerà i casi in cui l’intervento chirurgico rappresenta la soluzione più indicata. A seguire, il dr. Davide Lanfranco, fisioterapista esperto in dolore cronico e ACT, analizzerà le dinamiche di evitamento legate alla paura del movimento, mentre il dr. Matteo Martolini, fisioterapista e osteopata, presenterà esercizi e strumenti pratici per il recupero funzionale della colonna vertebrale. Chiuderà la sessione di interventi il dr. Davide Bellini, psicologo psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale, con un approfondimento sul legame tra paura del dolore e stress. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda aperta al pubblico, in cui sarà possibile porre domande ai relatori e condividere esperienze e strategie utili per la gestione quotidiana del mal di schiena.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Sanremo, con il contributo di CDO Centro Diagnostico Ospedalettese e in collaborazione con Fisiomed.