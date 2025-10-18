 / Al Direttore

Al Direttore | 18 ottobre 2025, 13:48

Castellaro, scavo aperto per 16 giorni senza protezioni: solo l’intervento della Polizia Provinciale mette in sicurezza il cantiere

La denuncia di un cittadino: “Segnalazioni ignorate, poi un giovane inciampa. Bastata una telefonata a Gianni Calvi per risolvere tutto in un’ora”

"Da Castellaro una delle tante storie di mancanza di rispetto verso la cittadinanza. Il 24 settembre il comune affida una riparazione di un tubo a un ditta. Da quella data, come si vede dalle foto, lo scavo rimane aperto senza misure di sicurezza nonostante le numerose telefonate al comune e segnalazioni. La mattina presto del 10 ottobre un amico si inciampa.  Meno male che ha 26 anni se ne avesse avuto 85 magari si faceva tanto male. Alla fine un amico che lo conosce bene da anni telefona a Gianni Calvi della Polizia Provinciale  e stranamente dopo neanche un'ora il cantiere è in sicurezza.  Non aggiungiamo altro se non grazie Calvi".

Un cittadino".

News collegate:
 Castellaro, il Comune replica alle critiche sul cantiere: “Segnaletica rimossa da ignoti, mai contattata la Polizia Provinciale” - 18-10-25 18:11

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium