Politica | 18 ottobre 2025, 18:11

Castellaro, il Comune replica alle critiche sul cantiere: “Segnaletica rimossa da ignoti, mai contattata la Polizia Provinciale”

Il chiarimento dell’Amministrazione: “Disposizioni impartite all’impresa, interventi sempre garantiti dalla Polizia Locale. Ci scusiamo per i disagi”

Giuseppe Galatà

"Mi sembra doveroso nel rispetto di tutta l'Amministrazione e dell'operato quotidiano degli Uffici Comunale replicare al Cittadino che accusa la mancanza di rispetto per informare che le disposizioni del ripristino della sicurezza del un cantiere esistente e noto, danneggiata da passanti,  sono state date dal sottoscritto all'Impresa e il sottoscritto non mai ha sentito telefonicamente l'Agente della Polizia Provinciale Gianni Calvi e non è a conoscenza del fatto che un'Agente della Polizia Provinciale sia intervenuto su un Cantiere Comunale insito su Via Comunale". A replicare alle critiche sul cantiere è il sindaco di Castellari Giuseppe Galatà che continua: "Siamo a conoscenza che il cantiere ora terminato, ha portato problematiche e ci scusiamo per questo ma ci tengo a dire che per lo più sono state tutte conseguenti all'inciviltà di soggetti che sistematicamente rimuovevano segnaletica sempre posizionata dalla ditta incaricata o che la ignoravano parcheggiando in maniera tale da ostruire il regolare passaggio dei veicoli problema sempre risolto grazie al tempestivo intervento del nostro Agente di Polizia Locale Dott. Orlando Antonino".

