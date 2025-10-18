Castellaro, il Comune replica alle critiche sul cantiere: “Segnaletica rimossa da ignoti, mai contattata la Polizia Provinciale”

"Mi sembra doveroso nel rispetto di tutta l'Amministrazione e dell'operato quotidiano degli Uffici Comunale replicare al Cittadino che accusa la mancanza di rispetto per informare che le disposizioni del ripristino della sicurezza del un cantiere esistente e noto, danneggiata da passanti, sono state date dal sottoscritto all'Impresa e il sottoscritto non mai ha sentito telefonicamente l'Agente della Polizia Provinciale Gianni Calvi e non è a conoscenza del fatto che un'Agente della Polizia Provinciale sia intervenuto su un Cantiere Comunale insito su Via Comunale". A replicare alle critiche sul cantiere è il sindaco di Castellari Giuseppe Galatà che continua: "Siamo a conoscenza che il cantiere ora terminato, ha portato problematiche e ci scusiamo per questo ma ci tengo a dire che per lo più sono state tutte conseguenti all'inciviltà di soggetti che sistematicamente rimuovevano segnaletica sempre posizionata dalla ditta incaricata o che la ignoravano parcheggiando in maniera tale da ostruire il regolare passaggio dei veicoli problema sempre risolto grazie al tempestivo intervento del nostro Agente di Polizia Locale Dott. Orlando Antonino".
Politica | 18 ottobre 2025, 18:11
