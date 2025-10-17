Ventimiglia: cresce l'attesa per il gemellaggio con Limone Piemonte

Tutto pronto a Ventimiglia per la firma del patto di gemellaggio con il Comune di Limone Piemonte. Dopo il passaggio formale in Consiglio Comunale di mercoledì, con l’approvazione all’unanimità della delibera di approvazione dell’accordo, è atteso domani l’arrivo della delegazione del Comune di Limone, con in testa il Sindaco Massimo Riberi, il Vice Sindaco Antonella Mariotti, il Presidente del Consorzio Conitours Giuseppe Carlevaris e diversi consiglieri comunali.

Alla cerimonia di gemellaggio, prevista alle 18.00 in Aula Consiliare, parteciperanno le più alte cariche provinciali, tra cui il Sig. Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, il Vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, e il Presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi, a dimostrazione della strategicità dell’accordo dal punto di vista istituzionale, turistico e commerciale.

L’Amministrazione comunale, considerata l’importanza dell’evento, è lieta di offrire alla cittadinanza un concerto di assoluto livello dell’Orchestra dell’Opera del Teatro Carlo felice di Genova. Per la prima volta nella storia della città, il Teatro Comunale ospiterà un’orchestra composta da 35 elementi e maestri di caratura internazionale. L’orchestra eseguirà uno spettacolo dal titolo “Musica sull’acqua”, con musiche di Georg Friedrich Handel, Antonio Vivaldi e Franz Joseph Haydn. Dirigerà l’orchestra il Maestro Pietro Borgonovo, al flauto il Maestro Francesco Loi.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00 e l’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare alle cerimonie.