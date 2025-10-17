Campagna di Asl 1 Imperiese per la microchippatura gratuita dei cani: ultimi posti disponibili a Bordighera e Imperia

Prosegue la campagna dedicata all’identificazione dei cani sprovvisti di microchip. L’iniziativa, riservata esclusivamente ai cani (non ai gatti), prevede ancora alcuni posti disponibili per le prossime due giornate di microchippatura gratuita:
Martedì 21 ottobre 2025 a Bordighera, in via Aurelia 122 (presso l’Ospedale – S.C. Sanità Animale) dalle 9 alle 13
Martedì 28 ottobre 2025 a Imperia, in via Nizza 4 (presso S.C. Sanità Animale) dalle 9 alle 11
Per accedere al servizio è necessario:
essere residenti nella provincia di Imperia;
effettuare una sola prenotazione per persona (riconoscimento tramite codice fiscale);
presentarsi con documento d’identità e codice fiscale del proprietario, che deve essere maggiorenne.
Il medico veterinario ASL provvederà all’inoculazione del microchip, all’iscrizione dell’animale nella banca dati nazionale degli animali da compagnia e al rilascio del certificato di iscrizione all’Anagrafe canina.