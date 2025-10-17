Arma di Taggia: interruzione dell’acqua in via Aurelia Ponente: nessuna comunicazione e cittadini lasciati senza informazioni

Una nostra lettrice, Nicoletta, ci ha scritto per segnalare un fatto increscioso che riguarda numerosi residenti di Arma di Taggia:

"Dalla mattinata di oggi, infatti, nel tratto di Aurelia Ponente (tra il semaforo e la galleria) le palazzine sono completamente senza acqua. Nessun avviso preventivo è stato affisso né comunicato ai cittadini, e la situazione sta creando notevoli disagi a molte famiglie. Abbiamo provato a contattare Rivieraacqua, ma l’unica risposta è un continuo rimpallo tra operatori automatici, senza la possibilità di parlare con un operatore umano. Dal Comune di Taggia ci è stato riferito che si tratta di un intervento urgente, ma senza fornire alcuna indicazione sulle tempistiche di ripristino del servizio. Nel frattempo, alle 18 di questa sera, l’acqua non è ancora tornata e nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa. È inaccettabile che in un servizio essenziale come questo manchi completamente la trasparenza verso i cittadini: tra le famiglie coinvolte ci sono anziani, bambini piccoli e persone con necessità particolari, che meritano almeno di essere informate. Chiediamo maggiore chiarezza e rispetto per la comunità, anche solo con una semplice comunicazione tempestiva".