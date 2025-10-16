Vallebona, sapori e tradizioni alla 37ª Festa d’Autunno: marcia, giochi e piatti tipici

Domenica 19 ottobre 2025 Vallebona celebra la sua tradizionale Festa d’Autunno, giunta alla 37ª edizione, organizzata dalla Parrocchia, dalla Pro Loco e dal Comune di Vallebona. Dalle ore 9.00 alle 17.00, una giornata interamente dedicata ai sapori, ai colori e alle atmosfere dell’autunno, tra natura, convivialità e tradizioni locali.

Il programma della giornata:

Presso il Centro ricreativo-sportivo 'Fabio Taggiasco':

- Ore 9.15 – Santa Messa e partenza della 36ª Marcia Panoramica di 10 km (non competitiva).

Lungo il percorso è previsto un punto di ristoro. Quota di iscrizione: €12,00

- A mezzogiorno – Pranzo con piatti tipici e buon vino presso il centro ricreativo

- Nel pomeriggio – Giochi e grandi attrazioni per tutte le età, stima della toma, pesca di beneficenza, caldarroste e frutta.

- A seguire – Grande Tombolata con premi e tanto divertimento.

L’evento si svolge presso il Centro ricreativo-sportivo 'Fabio Taggiasco' di Vallebona.