Rifiuti e veicoli abbandonati, Bordighera dispone il ripristino urgente delle normali condizioni di igiene e decoro dei cimiteri

Bordighera dispone il ripristino urgente delle normali condizioni di igiene e decoro dei cimiteri e delle zone circostanti preso atto dell’imminente ricorrenza nazionale della commemorazione dei defunti prevista il 2 novembre.

Il sindaco Vittorio Ingenito oggi ha, infatti, firmato un'ordinanza che dispone ai dirigenti e al comandante della polizia municipale di attivarsi tramite il proprio personale di appartenenza e le ditte appaltatrici, per quanto di competenza, per garantire lo stato di massimo decoro, ordine e pulizia possibile dei cimiteri del comune e delle zone circostanti, entro la fine del mese di ottobre.

Un provvedimento ritenuto necessario accertata la presenza, in prossimità dell’ingresso ove si trova l’ufficio del custode cimiteriale, di rifiuti cimiteriali inerti, detriti lapidei in particolare, contenuti in sacchi di plastica, ammassati in quantità, nonché di due autoveicoli in stato di degrado, un camper sottoposto a provvedimento della Pubblica Autorità e una vettura Fiat Punto in evidente stato di abbandono, e di rifiuti vegetali ammassati su cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani all’esterno del secondo ingresso al cimitero principale, provenendo dal centro cittadino. Sono, inoltre, stati rilevati in diverse aree di passaggio e zone comuni, nel cimitero principale, arbusti, erbe infestanti e foglie secche e la carenza di ghiaia su diversi percorsi e aree cimiteriali.

L'ordinanza prevede lo spostamento in altra area comunale, non soggetta a libero transito, entro la fine del mese dei due autoveicoli fatiscenti giacenti da tempo in prossimità dell’entrata cimiteriale di via Al Campo Santo, presso l’ufficio del custode cimiteriale e la rimozione con smaltimento entro il 27 ottobre dei detriti e rifiuti inerti contenuti in sacchi di plastica, dei rifiuti vegetali eventualmente ancora presenti e ammassati presso l’ingresso cimiteriale o in altri punti nelle vicinanze della cinta muraria cimiteriale.