Sanremo, al via la stagione teatrale del Casinò: Ezio Greggio apre il sipario il 31 ottobre

Grande attesa per l’inaugurazione della stagione teatrale 2025-2026 del Casinò di Sanremo, che prenderà il via venerdì 31 ottobre alle ore 21.00 con lo spettacolo “Una vita sullo schermo” interpretato da Ezio Greggio, protagonista della serata d’apertura al Teatro dell’Opera.

La rassegna, articolata in otto appuntamenti fino a maggio 2026, vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti dello spettacolo italiano: Stefano Fresi con “Dioggene” (16 novembre), Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in “Indovina chi viene a cena” (11 gennaio), Giampaolo Morelli con “Le Scomode verità e tre storie vere” (5 febbraio), Max Pisu e Chiara Salerno nel classico “Sarto per signora” (15 marzo), Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta in “Contrazioni Pericolose” (31 marzo), Massimo Popolizio con “Furore” (24 aprile), e infine Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri in “Le nostre donne” (22 maggio).

La stagione, curata con attenzione alla varietà dei generi e alla qualità delle proposte, punta a offrire momenti di svago, riflessione e cultura, con testi che spaziano dai grandi classici alle produzioni più attuali. La biglietteria è già attiva anche online, per un pubblico che si conferma affezionato e partecipe, come dimostrato dal successo delle edizioni precedenti.



Biglietti

• Platea Primo settore € 25,00

• Abbonamento € 180 otto spettacoli €150 sette spettacoli

• Platea secondo settore € 20.00

• Abbonamento € 140 otto spettacoli €120 sette spettacoli

• Galleria € 15.00

• Abbonamento € 100 otto spettacoli € 90 sette spettacoli

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

• gli eventi sono in vendita online sul sito: https://www.boxol.it/casinosanremo



Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emmail: info@ilteatrodellalbero.it