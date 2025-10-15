Frecciarosa 2025 arriva in Liguria: la prevenzione del tumore al seno viaggia sui treni Intercity tra Genova e Sanremo

La prevenzione arriva sui binari della Liguria grazie a Frecciarosa, la campagna nazionale dedicata alla salute femminile e alla lotta contro il tumore al seno promossa da Fondazione IncontraDonna e Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica.

Per la prima volta il progetto viaggia anche sui treni Intercity della Liguria, con due corse speciali che collegheranno Genova e Sanremo. Il primo treno partirà da Genova Piazza Principe alle 10.58, con arrivo nella Città dei Fiori alle 12.41. Il rientro è previsto nel pomeriggio, con partenza da Sanremo alle 15.23 e arrivo a Genova alle 17.05.

Entrambi i convogli effettueranno fermate intermedie a Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Imperia e Taggia Arma, permettendo anche ai viaggiatori delle località costiere di partecipare all’iniziativa.

A bordo saranno presenti volontari della Fondazione IncontraDonna e medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), pronti a offrire consulenze gratuite, distribuire materiale informativo e dialogare con i passeggeri sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Tra i materiali distribuiti anche il “Vademecum della Salute”, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute: una guida pratica, in versione cartacea e digitale (disponibile anche in inglese), che raccoglie i principali consigli per uno stile di vita sano e un approccio consapevole alla prevenzione oncologica.

Parallelamente, sulla piattaforma Frecciarosa.it sarà possibile prenotare teleconsulti medici gratuiti, utili per ricevere chiarimenti e indicazioni da parte di specialisti, da integrare poi con visite e accertamenti presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Il viaggio del Frecciarosa in Liguria rappresenta un momento di forte valore sociale e simbolico: la prevenzione che incontra i cittadini nei luoghi della quotidianità, trasformando un semplice viaggio in treno in un’occasione di cura e consapevolezza.

Un’iniziativa che, nell’ultima edizione, ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni coinvolti e oltre 100 tra medici e volontari in azione lungo la rete ferroviaria italiana.

Con il sostegno del Gruppo FS, il progetto continua a crescere e a rinnovarsi, portando un messaggio chiaro e positivo: la prevenzione viaggia con noi, ogni giorno.

E giovedì 16 ottobre, anche Sanremo e la sua Riviera saranno protagoniste di questo viaggio verso la salute.