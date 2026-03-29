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Sanremo Ospedaletti | 29 marzo 2026, 18:19

Sanremo, la consigliera Anna Di Meco a Roma per la consegna dei parmureli

Così la consigliera: "Con la consegna dei parmureli si valorizza una tradizione che unisce fede, storia e identità territoriale, portando a Roma un simbolo di pace e di continuità culturale"

In occasione della Domenica delle Palme, si è rinnovata a Roma  la tradizionale consegna  da parte della citta di Sanremo dei parmureli, che sono stati esposti durante la funzione religiosa in piazza San Pietro

A rappresentare l'amministrazione comunale su delega del sindaco Alessandro Mager la consigliera Anna Di Meco che ha dichiarato: "Con la consegna dei parmureli si valorizza una tradizione che unisce fede, storia e identità territoriale, portando a Roma un simbolo di pace e di continuità culturale".

Un impegno che è stato reso possibile grazie ad uno stanziamento di 2800 euro da parte dell'assessore al turismo guidato da Alessandro Sindoni, su proposta della Famija Sanremasca.

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